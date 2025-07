Selena Gomez ha appena lanciato il suo primo profumo Rare Beauty ed è pensato per adattarsi al tuo umore

Selena Gomez lo sa bene: non esiste un solo modo di essere sé stesse. E il suo primo profumo firmato Rare Beauty è esattamente questo—un invito a giocare, stratificare, cambiare vibe quando e come vogliamo. Si chiama Rare Eau de Parfum e sarà disponibile dal 7 agosto (sì, il countdown è ufficialmente iniziato). Il nuovo profumo di Rare Beauty by Selena Gomez: caramello, vaniglia e pistacchio? Sì, stiamo ufficialmente entrando nella nostra layering girl era. È così che Selena ha annunciato la novità su Instagram il 29 luglio. La fragranza è descritta come “calda e decadente con un tocco speziato”, ed è pensata per passare senza sforzo da una mattina lenta in casa a una serata fuori con le amiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Selena Gomez ha appena lanciato il suo primo profumo Rare Beauty (ed è pensato per adattarsi al tuo umore)

Selena Gomez lancia la fragranza Rare Eau De Parfum, dal flacone adatto a chi ha problemi di destrezza: «A causa del Lupus non ho forza nelle mani. Non è così triste come sembra. Sono viva e questo è tutto ciò che conta» - Dopo cinque anni dalla nascita del suo brand virale, Selena Gomez arriva con un profumo per «far sentire bene con se stessi, aiutare ad aumentare la propria sicurezza, incoraggiare e non solo per apparire più belli»

Selena Gomez lancia la prima fragranza inclusiva, Rare, dal flacone adatto a chi ha problemi di destrezza manuale: «A causa del Lupus non ho forza nelle mani. Non è così triste come sembra. Sono viva e questo è tutto ciò che conta

