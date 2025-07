Sei la più bella finalmente la normalità La conduttrice tv in lingerie | solo applausi

n un’estate dominata da immagini patinate e filtri leviganti, lo scatto della conduttrice si è imposto sui social come un manifesto di autenticitĂ . Tra le tante foto che popolano le timeline di Instagram e mostrano fisici scolpiti sotto il sole, quella postata dalla vip milanese rappresenta una boccata d’aria fresca, uno squarcio di realtĂ che risveglia. Si mostra in lingerie, davanti allo specchio, e accompagna lo scatto con una frase ironica quanto affettuosa verso se stessa: “Dalla postura del piede comunque si capisce che ho fatto danza classica!”, scrive. Poi aggiunge, con il sorriso che la contraddistingue: “Ps: vi vedo che allargate sui fianchi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: conduttrice - lingerie - bella - finalmente

Belen Rodriguez gioca con la seduzione, gli scatti in lingerie: “La perfezione”; Elisa Isoardi all'Isola finalmente in due pezzi: fisico al top per la 38enne.