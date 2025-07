Secondo la polizia l’autore dell’attacco a New York ce l’aveva con la NFL

Sono emersi, nelle ultime ore, nuovi dettagli riguardanti l'attacco armato che ha avuto luogo lunedì in un grattacielo di Manhattan, a New York. L'autore del folle gesto, Shane Devon Tamura, aveva ventisette anni, e ha ucciso quattro persone prima di suicidarsi. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, l'aggressore aveva giocato a football americano durante gli anni delle scuole superiori, e l'obiettivo del suo assalto sarebbero stati proprio gli uffici della NFL, la principale lega sportiva professionistica degli Stati Uniti, che si trovano proprio nell'edificio. Nonostante i rigidissimi controlli di sicurezza, Tamura è riuscito a introdursi nel palazzo con un fucile semiautomatico.

Merz eletto cancelliere al secondo turno con 325 voti: nel primo non aveva ottenuto la maggioranza - Friedrich Merz, a 69 anni, è il decimo cancelliere tedesco. Ma «che giornata!", ha ammesso lui stesso, approdando finalmente in cancelleria in serata.

14 casi in cui il secondo album è stato all'altezza o migliore di un disco di debutto che aveva fatto storia - Il secondo album è sempre una maledizione? Ci sono pochi cliché musicali più radicati di questo. Passi una vita a mettere insieme il tuo primo album, poi hai solo un paio d'anni per sfornare il secondo.

Aveva giocato a football al liceo e sosteneva di aver sviluppato problemi neurologici, ma non è ancora chiaro se sia così

Un agente di polizia morto nella sparatoria a Manhattan: «Aveva 36 anni, aspettava il terzo figlio» - Decedute altre quattro persone tra cui il presunto autore