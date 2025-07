Sean ‘Diddy’ Combs chiede la libertà su cauzione da 50 milioni di dollari

New York, 30 luglio 2025 – Così Sean ‘Diddy’ Combs, recentemente condannato per reati legati alla prostituzione, ora ha chiesto al giudice di essere rilasciato su cauzione per 50 milioni di dollari in attesa della sentenza definitiva. La richiesta, presentata nelle scorse ore dal suo avvocato, Marc Agnifilo, si fonda sulla denuncia di condizioni critiche nel Metropolitan Detention Centre (MDC) di Brooklyn, dove il produttore è attualmente detenuto. La richiesta degli avvocati di Combs. “Sean Combs non dovrebbe trovarsi in carcere per questo tipo di condotta ”. È ancora: “Potrebbe essere l’unico detenuto negli Stati Uniti a scontare una pena per aver pagato per prestazioni sessuali, e di certo l’unico per aver assunto escort maschi adulti per sé e per la sua compagna”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sean ‘Diddy’ Combs chiede la libertà su cauzione da 50 milioni di dollari

In questa notizia si parla di: sean - diddy - combs - cauzione

Cassie Ventura testimonia che Sean “Diddy” Combs l’ha violentata e ha minacciato di pubblicare video porno - Nel secondo round di deposizione da parte dell'accusa nel processo a Diddy, la sua ex partner Cassie Ventura ha testimoniato lo stato di abuso e ricatto vissuto nella relazione con il rapper.

Sean Diddy Combs, in aula il video integrale delle violenze alla fidanzata - La violenta aggressione di Sean “Diddy” Combs all’ex fidanzata Cassie Ventura, durante una lite in un hotel di Los Angeles, è stata mostrata integralmente mercoledì mattina: l’intero filmato, non modificato, è stato usato in tribunale nel corso del processo al rapper e produttore a New York, per abusi fisici e sessuali.

Sean Diddy Combs, in aula il video integrale delle violenze alla fidanzata - La violenta aggressione di Sean "Diddy" Combs all'ex fidanzata Cassie Ventura, durante una lite in un hotel di Los Angeles, è stata mostrata integralmente in aula: l'intero filmato, non modificato, è stato usato in tribunale nel corso del processo al rapper e produttore a New York, per abusi fisici e sessuali.

Una richiesta clamorosa e un'indiscrezione che agita il mondo dello spettacolo e della politica americana. Gli avvocati di Sean Diddy Combs hanno presentato una richiesta di libertà su cauzione da 50 milioni di dollari. Intanto, si fanno sempre più insistenti le

