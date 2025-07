Se mi danno potere politico per salvare le Dolomiti dal turismo di massa lo faccio Basta agli escursionisti sui sentieri che non sono in grado di affrontare… | parla Reinhold Messner

Mentre i sentieri che portano alla Cima Falkner, sulle Dolomiti di Brenta, restano chiusi e la Protezione Civile effettua nuovi sopralluoghi dopo i crolli di roccia che lunedì mattina 28 luglio hanno sorpreso turisti ed alpinisti, la leggenda dell’alpinismo Reinhold Messner ha parlato con Repubblica delle ‘sue’ montagne e no, le frane non sono la cosa che lo preoccupa. Ad inquietarlo è come si ignorino le cause, “il ghiaccio perenne” che “si sta ritirando”: “Non sono preoccupato perché rispetto la natura come grande disegnatrice delle leggi. La montagna c’è, la montagna non è maligna: reagisce a quello che sta succedendo nell’atmosfera con il cambiamento del clima e l’innalzamento conseguente delle temperature. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

