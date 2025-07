di Giovanni Muraca L’ha dipinto plasticamente Giacomo Salvini nel suo articolo sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa di come sta nascendo una “Nuova Giorgia”. Una premier che si scolla completamente dal suo passato. Non più la “Giorgia” che amava i suoi trascorsi “neri” o quella che omaggiava Putin: un cambio di pelle che la porta a dipingere la sua figura collocata in un futuro forse più “moderato”. Sarà che il Time – nota testata britannica – l’ha messa davanti allo specchio dedicandole un articolo dal titolo “Where Giorgia Meloni is leading Europe” (dove Giorgia Meloni sta portando l’Europa) in cui la leader del primo partito d’Italia si è dovuta confrontare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se Meloni diventa “moderata”, il Pd si veste di destra: ora vengano allo scoperto