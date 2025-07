Se il reality diventa ’nero’ Nuovo romanzo fiorentino

Saranno i toni intriganti del giallo e del noir ad accendere l’estate di quanti leggeranno ’ Ho ucciso un uomo in un reality ’, il nuovo romanzo firmato a quattro mani dai fiorentini doc Alessandro Bini e Stefano Moretti. Edito da Noripios, il libro mescola l’ironia tagliente di Bini – premiato romanziere e autore teatrale che recentemente ha pubblicato con Polistampa anche la silloge poetica ’Partiamo dalle Nuvole’ – alla precisione da legal thriller di Moretti, avvocato con il vizio delle trame nere, reduce dal successo del suo primo giallo ’Omicidio in Borgo Ognissanti’. Il risultato è un cocktail di suspense e satira che brucia un capitolo dopo l’altro come un binge watch d’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it