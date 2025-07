Scuole inagibili a Reggio Calabria e cantieri ecco cosa accadrà a settembre

Alla prima campanella di settembre resteranno nelle sedi temporanee individuate l'anno scorso le nove scolaresche reggine i cui plessi sono stati chiusi per inagibilità .L'agosto alle porte rappresenta il mese clou delle vacanze per il personale scolastico e ovviamente gli studenti, ma per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: settembre - scuole - inagibili - reggio

Scuole, a Parma prima campanella il 15 settembre - Suonerà la mattina di lunedì 15 settembre 2025 la campanella del rientro a scuola per gli studenti di Parma e di tutta l’Emilia-Romagna, mentre l’ultima giornata di lezioni è fissata per il 6 giugno 2026.

Scuole in Umbria, approvato il calendario. Si comincia il 15 settembre - Perugia, 14 maggio 2025 – La scuola in Umbria ripartirà ufficialmente lunedì 15 settembre 2025. È quanto stabilito dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli, approvando il calendario scolastico per l’anno 2025/2026 e definendo nel dettaglio l’organizzazione di lezioni, festività e sospensioni.

III edizione della Scuola Estiva di Astronomia del Matese dal 4 all’8 settembre. Candidature scuole entro il 30 giugno - Il Ministero dell'istruzione e del merito, nell’ambito del Programma valorizzazione delle eccellenze, ha promosso la terza edizione della Scuola Estiva di Astronomia, in collaborazione con la Società Astronomica Italiana (SAIt), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il Liceo “Galilei” di Piedimonte Matese, il Comune di Piedimonte Matese e la Città Metropolitana di Reggio Calabria – Planetario “Pythagoras”.

Scuole inagibili a Reggio Calabria e cantieri, ecco cosa accadrà a settembre; Scuole inagibili Reggio, Briante: «Individuate le soluzioni per i plessi da chiudere. Resta il nodo di Catona»; Scuole chiuse 19 ottobre 2024 in Emilia Romagna: ecco dove.

Pianeta Scuola, a Reggio tra istituti abbandonati e inagibili - 8 edifici chiusi poco prima che iniziasse il nuovo anno: 1800 alunni hanno dovuto trovare una scuola. Secondo rainews.it

Reggio Calabria: si torna a scuola giovedì 19 settembre - RaiNews - Reggio Calabria: si torna a scuola giovedì 19 settembre In corso di pubblicazione un'ordinanza del Sindaco per consentire la piena fruibilità degli eventi previsti dalle feste mariane 13/09/2024 TgR ... Secondo rainews.it