Scuole e Tpl Investimenti da 4,6 milioni

Provincia di Lodi, approvati 4,6 milioni di nuovi investimenti con la variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta consiliare. PrioritĂ a scuole, digitale e trasporti per studenti. Il provvedimento, legato alla verifica degli equilibri finanziari di metĂ esercizio, ha ottenuto il via libera con 7 voti favorevoli (Lodigiano Terra Nostra-Insieme e Uniti per il Lodigiano) e due astensioni (Civici e Lega per il Lodigiano). Tra le prioritĂ indicate dall’Amministrazione provinciale del presidente Fabrizio Santantonio (nella foto), spicca il potenziamento dei cantieri scolastici avviati con fondi del Pnrr per cui sono stati stanziati 2,2 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

