Scuola via libera al voto in condotta | promossi con il 6 ma servirà un tema di cittadinanza attiva

In vigore nelle secondarie dal prossimo anno scolastico. Con il 5 scatta la bocciatura, con la sufficienza si viene rimandati a settembre, con il 7 si è salvi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scuola, via libera al voto in condotta: promossi con il 6, ma servirĂ un tema di cittadinanza attiva

Testo Unico sulla Scuola: via libera del Senato alla semplificazione normativa - Il Senato ha approvato con 85 voti favorevoli e 54 contrari il DDL 1192 (Testo Unico sulla Scuola), che affida al Governo il compito di semplificare le norme scolastiche.

Possono riprendere i lavori alla scuola media Michetti, via libera al progetto esecutivo - Nella giornata di giovedì 8 maggio è arrivato il via libera della giunta comunale al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e antincendio della scuola statale Michetti di via del Circuito, finanziati con fondi Pnrr.

Decreto Scuola, via libera in Commissione. Ma opposizioni, sindacati, Province e presidi bocciano la riforma - La Commissione Istruzione del Senato ha licenziato (in prima lettura) il cosiddetto “decreto scuola” (DL 45/2025), presentato dal governo come uno strumento strategico per l’attuazione del Pnrr e l’avvio del prossimo anno scolastico.

La riforma del voto in condotta è realtà , via libera del Cdm. Valditara: "Segnale chiaro. Vogliamo una scuola autorevole basata sul rispetto"

