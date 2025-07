Scuola riforma del voto in condotta | via libera definitivo del Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva la riforma del voto in condotta. A partire dal prossimo anno scolastico saranno ammessi alla classe successiva della scuola secondaria le studentesse e gli studenti che, in sede di scrutinio finale, avranno ottenuto una valutazione superiore a sei decimi. Il 6 in condotta comporter√† quindi la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e la redazione di un elaborato su tematiche di cittadinanza attiva, collegato ai motivi che hanno determinato il voto ottenuto. "√ą un segnale forte e chiaro: nella scuola italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni √® imprescindibile", ha detto il ministro Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Scuola, riforma del voto in condotta: via libera definitivo del Cdm

In questa notizia si parla di: scuola - voto - condotta - riforma

Prende un brutto voto a scuola e scappa su un bus per Roma - Il brutto voto a scuola, la fuga su un bus per Roma, l'angoscia dei genitori e l'intervento della polizia.

Minorenne scappa da scuola dopo un brutto voto: rintracciato in 30 minuti dalla Polizia - Dopo aver ricevuto un brutto voto, un minorenne si allontana da scuola salendo su un pullman diretto a Roma.

Minore di Monterosi prende un brutto voto a scuola e fugge, come e dove la polizia lo ha rintracciato - Un minore è stato rintracciato dalla Polizia di Stato dopo essersi allontanato da scuola a causa di un brutto voto.

La riforma del voto in condotta √® realt√†, via libera del Cdm. Valditara: ‚ÄúSegnale chiaro. Vogliamo una scuola autorevole basata sul rispetto‚ÄĚ http://dlvr.it/TMC6Yz Vai su X

Il congedo mestruale per le studentesse affette da patologie particolari √® stato approvato dal consiglio di Istituto del Liceo artistico, musicale e coreutico ¬ęWalter Gropius¬Ľ di Potenza, nell‚Äôambito della riforma del Regolamento degli studenti della scuola. Il cong Vai su Facebook

Scuola, riforma del voto in condotta: via libera definitivo del Cdm; Riforma del voto di condotta, con il 6 serve elaborato su cittadinanza attiva e solidale. Via libera definitivo del governo al DPR. Valditara: Merito, rispetto e centralità della persona; Riforma del voto in condotta, via libera definitivo dal Cdm.

Scuola, via libera al voto in condotta: promossi con il 6, ma servirà un tema di cittadinanza attiva - Con il 5 scatta la bocciatura, con la sufficienza si viene rimandati a settembre, con il 7 si è salvi ... Segnala repubblica.it

Scuola, cambia il voto in condotta. Arriva il via libera definitivo del Cdm. Ecco le novità - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i regolamenti che riformano il voto di condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della scuola secondaria ... Si legge su italiaoggi.it