Scuola da settembre chi ha 6 in condotta dovrà portare il compito di cittadinanza Lavori socialmente utili per chi è sospeso

Si completa l'iter della legge voluta dal ministro Valditara. Già in vigore le norme per le medie e la Maturità. Da settembre l'ultima stretta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Scuola, da settembre chi ha 6 in condotta dovrà portare il «compito di cittadinanza». Lavori socialmente utili per chi è sospeso

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Toscana] - Quando inizia la scuola a settembre? Manca ancora qualche settimana alla fine delle lezioni dell'anno scolastico 2024/25.

Scuola in Umbria: si torna in classe il 15 settembre. Approvato il calendario scolastico 2025/2026 - In Umbria le scuole riapriranno i battenti lunedì 15 settembre 2025. La Giunta regionale ha approvato ufficialmente il calendario scolastico per l’anno 2025/2026, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli.

Scuola in Liguria, il calendario 2025/2026: lezioni dal 15 settembre all’11 giugno - Genova - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Scuola, ha approvato il calendario scolastico 2025/2026 della Liguria.

Condotta, da settembre il «compito di cittadinanza» per chi ha 6 e i lavori socialmente utili per chi è sospeso per più di due giorni; Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Valditara: Finora significava stare a casa, ora più scuola per chi fa il bullo; Bocciati con 5 e rimandati a settembre con il 6 in condotta: i provvedimenti di Valditara.