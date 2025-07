Scuola arriva la riforma del voto in condotta | con 6 esame sulla cittadinanza con 5 bocciatura

Un giro di vite necessario a ridurre l'ondata di violenza che è sempre più presente nelle giovani generazioni. "Vogliamo una scuola autorevole, non autoritaria, in cui il merito, il rispetto e la centralità della persona sono fondamentali", ha infatti spiegato il ministro dell'Istruzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scuola, arriva la riforma del voto in condotta: con 6 esame sulla cittadinanza, con 5 bocciatura

Alla Scuola di Restauro di Botticino arriva un robot umanoide - Milano, 8 mag. (askanews) - "Sono RoBee, un robot umanoide progettato per assistere gli umani in compiti ripetitivi e pericolosi.

Alunni delle elementari a lezione di legalità con la Polizia di Stato, a scuola arriva anche una Volante - A lezione di legalità con la Polizia di Stato. Nella giornata di ieri gli studenti della scuola primaria 'Salvo D’Acquisto' di Cesena hanno preso parte ad una lezione 'speciale'.

Scuola, la rivoluzione fa passi da gigante: arriva l’educazione finanziaria. Lezioni su gestione del denaro, sos indebitamenti, lavoro futuro - Scuola, ancora un passo in avanti. Anzi, un salto in lungo in avanti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ( MIM ) e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio ( FEduF ) hanno siglato un Protocollo d’Intesa volto a promuovere l’educazione finanziaria nelle scuole italiane.

