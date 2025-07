Scrunchie per capelli | l’accessorio che salva le acconciature estive

Più o meno parafrasando Carrie in un episodio di Sex & the City, “ nessuna vera newyorkese si farebbe vedere in pubblico con uno scrunchie in testa”. Questa frase è una vera e propria sentenza di un fashion faux pas. In effetti, dopo il grande successo negli Anni 80 e 90, lo scrunchie per capelli è stato relegato tra gli accessori tacitamente vietati in pubblico. Lo abbiamo amato, lo abbiamo rinnegato e ora, sull’onda del grande revival che pesca tra i capi e gli accessori culto di trent’anni fa e più, è tornato a far parlare di sé. L’elastico in tessuto colorato che fino a poco tempo fa era l’anti-glam, da usare al massimo in bagno durante la skincare, è oggi l’alleato per creare le acconciature più cool dell’estate. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Scrunchie per capelli: l’accessorio che salva le acconciature estive

In questa notizia si parla di: scrunchie - capelli - accessorio - salva

