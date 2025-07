Screening gratuiti a bordo della Casa della salute mobile | le tappe in provincia di Chieti prima di Ferragosto

Prosegue anche nel mese di agosto l’attività della Casa della salute mobile dell’Asl Lanciano Vasto Chieti. L’unità attrezzata farà tappa a Perano e ad Altino prima della pausa di Ferragosto, per poi riprendere con nuove date che saranno comunicate successivamente.A bordo si potranno effettuare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: bordo - casa - salute - mobile

Travolta da un’auto mentre rientra a casa a bordo del suo scooter: ragazza di 17 anni muore a Capannori - Una ragazza di 17 anni è morta nella notte a Capannori, in provincia di Lucca. Secondo quanto è stato ricostruito, la 17enne stava rientrando a casa a bordo del suo scooter quando è stata investita da un'auto.

Pazzesco, ritrovati dei MEGALITI nel piccolo bordo italiano: MISTERO TOTALE, chi li ha scolpiti? Antichi astronauti in Italia: sono stati proprio sotto casa tua - Incredibile scoperto ancora avvolta da un alone di mister nell’entroterra siciliano. Difficile dare una spiegazione.

Il 24 luglio 1969 il modulo di comando dell'Apollo 11 Columbia, di ritorno dalla Luna con a bordo gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, ammara a circa 812 miglia nautiche a sud-ovest delle Hawaii. L'equipaggio verrà recuperato da una Vai su Facebook

Screening gratuiti a bordo della Casa della salute mobile: le tappe in provincia di Chieti prima di Ferragosto; Casa della Salute mobile: dal 21 al 25 luglio a Zagarolo; Verifica la salute del fegato a bordo dell'ambulatorio mobile Asl3. Le date di gennaio.

I servizi offerti a bordo dell'URP Mobile Il Comune arriva "sotto casa ... - Tutti i giorni, dal lunedì al sabato a partire dalle 9, l’URP Mobile parte alla volta delle frazioni con a bordo gli operatori dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Casa della salute mobile, 820 prestazioni in 7 giorni a Carsoli - Sono stati 461 gli accessi per 820 prestazioni in sette giorni: è il bilancio della prima tappa, a Carsoli, della casa mobile della salute, che toccherà altri 7 Comuni della Marsica. Lo riporta ansa.it