Scossa di terremoto nella notte tra Avellino e Benevento

Sisma di magnitudo 3.5 colpisce l'area di Bonito. Alle ore 2:54 della notte, un terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito la zona tra Avellino e Benevento, con epicentro localizzato nei pressi del comune di Bonito. La profondità del sisma è stata di 17 km e, pur essendo di moderata intensità , è stato avvertito chiaramente in diversi comuni vicini. Comuni coinvolti e percezione del sisma. Il movimento tellurico è stato percepito distintamente nei centri abitati entro un raggio di 5 km: Pietradefusi, Torre Le Nocelle, Calvi, San Nazzaro e lo stesso Bonito. Nonostante la percezione diffusa, non si sono registrati danni a persone o cose e non è stato necessario l'intervento dei soccorsi.

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato poco prima delle 3 di notte a 3 km da Bonito, in provincia di Avellino e a poca distanza da Benevento. La scossa ha avuto epicentro a una profondità di 17 km. Vai su Facebook

Terremoto in Campania oggi di magnitudo 3.5 tra Avellino e Benevento nella notte Vai su X

