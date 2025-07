Scossa di terremoto in Irpinia | magnitudo 3.5 nella notte a Bonito in provincia di Avellino

BONITO (AVELLINO), 30 LUGLIO 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito l’Irpinia nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, con epicentro localizzato a pochi chilometri dal comune di Bonito, in provincia di Avellino. Il sisma è stato registrato alle 2:54 dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, a una profonditĂ di 17 chilometri. L’evento tellurico, sebbene non abbia causato danni a persone o cose, è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diverse localitĂ della zona. Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini svegliati nel cuore della notte, ma al momento non risultano richieste di intervento ai Vigili del Fuoco o alla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Scossa di terremoto in Irpinia: magnitudo 3.5 nella notte a Bonito, in provincia di Avellino

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto - irpinia - magnitudo

Conza della Campania, un piccolo borgo nell'entroterra irpino, fu letteralmente spazzato via il 23 novembre 1980 dal devastante terremoto dell’Irpinia. Epicentro della scossa di magnitudo 6.9, Conza venne distrutta quasi completamente: 95 persone persero l Vai su Facebook

