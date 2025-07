Scossa di terremoto fortissima crollano le pareti delle case | terrore in un istante

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha fatto tremare la terra nel pomeriggio di ieri, gettando nel panico migliaia di persone. Il sisma è stato così intenso da essere avvertito per chilometri, accompagnato da un rumore sordo e vibrazioni continue, che hanno anticipato il crollo di muri, tetti e strutture instabili. Almeno quattro scosse di assestamento si sono susseguite nei minuti successivi, alimentando la paura e spingendo molti abitanti a fuggire in strada. Alcuni testimoni parlano di " una scossa interminabile ", mentre le autoritĂ hanno subito attivato i protocolli di emergenza per contenere i danni.

