Scossa di terremoto a Bonito nella notte | nessun danno segnalato

Bonito (Avellino), 30 luglio 2025 – Alle ore 02:54 italiane del 30 luglio, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo ML 3.5 con epicentro a 3 chilometri a sud-est di Bonito, in provincia di Avellino. L’evento è stato localizzato dalla Sala. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

BONITO (AVELLINO), 30 LUGLIO 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito l'Irpinia nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, con epicentro localizzato a pochi chilometri dal comune di Bonito, in provincia di Avellino.

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato poco prima delle 3 di notte a 3 km da Bonito, in provincia di Avellino e a poca distanza da Benevento. La scossa ha avute epicentro a una profondità di 17 km.

