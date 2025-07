Scoppia incendio vicino all’aeroporto sospesi tutti i voli | Restate a casa

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, un grave incendio ha interessato le aree circostanti l’ aeroporto, provocando la sospensione totale dei voli. In seguito all’aggravarsi della situazione, è stata inoltre disposta la chiusura temporanea dello spazio aereo sopra lo scalo, consentendo così ai mezzi antincendio di intervenire in modo sicuro. Leggi anche: Terribile tsunami, onde altissime ed edifici spazzati via (VIDEO) Sospensione dei voli e chiusura dello spazio aereo all’aeroporto di Catania. La decisione è stata presa dopo una rapida valutazione del contesto, che ha visto il fuoco avvicinarsi pericolosamente alle piste senza tuttavia coinvolgere direttamente le strutture aeroportuali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scoppia incendio vicino all’aeroporto, sospesi tutti i voli: “Restate a casa”

In questa notizia si parla di: incendio - aeroporto - voli - scoppia

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Fiumicino, 30 giugno 2025 – Dalle ore 13.00 circa, la Sala Operativa ha inviato sei APS, tre Autobotti, più il funzionario di servizio e Capo Turno Provinciale in Via Geminiano Montanari,42 per un vasto incendio di sterpaglie.

Disagi in aeroporto dopo un incendio su Monte Pecoraro: fiamme domate in poco tempo - Un incendio divampato su Monte Pecoraro, nei pressi di Villagrazia di Carini, domato in poco tempo, ha comunque creato dei disagi all'aeroporto Falcone Borsellino, dove alcuni voli sono stati dirottati.

Incendio sul monte vicino all'aeroporto di Palermo, voli dirottati a Trapani-Birgi e Catania - Un incendio è divampato su Monte Pecoraro, a Carini, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. «In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, alcuni voli sono stati dirottati», fa sapere la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

ULTIM’ORA Incendio vicino l’aeroporto di Catania: tutti i voli sospesi Vai su Facebook

Scoppia un incendio vicino all’aeroporto di Catania, sospesi tutti voli: “Restate a casa”; Scoppia un incendio sul tetto del terminal. Panico all'aeroporto di Fiumicino: cosa è successo; Brindisi, fiammata prima del decollo dell'aereo: usati gli scivoli di emergenza.

Scoppia un incendio vicino all’aeroporto di Catania, sospesi tutti voli: “Restate a casa” - Un vasto incendio è scoppiato vicino all'aeroporto di Catania: tutti i voli sono stati sospesi a causa del fumo ... Scrive fanpage.it

Aeroporto di Catania, voli regolari dopo l’incendio vicino allo scalo - CATANIA – Tutti i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania sono stati temporaneamente sospesi a causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dello scalo. Segnala livesicilia.it