Scontro tra un’auto e un tir | due persone incastrate nelle lamiere e gravemente ferite

Gubbio (Perugia), 30 luglio 2025 – Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte in Umbria, sulla variante SS219 (strada statale di Gubbio e Pian d'Assino), all’altezza dell’uscita di Torre dei Calzolari. Il sinistro, verificatosi verso le 3,30, ha visto coinvolti una vettura e un autoarticolato. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare due persone incastrate nell’auto e ferite in maniera grave e le hanno affidate alle cure del 118 che si è avvalso del supporto dell’elicottero Nibbio in volo notturno. Presenti sul posto anche Anas e 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: ferite - persone - auto - incastrate

