Scontro tra moto e auto a Caniparola 16enne spezzino all’ospedale

La Spezia, 30 luglio 2025 – Scontro tra moto e auto a Caniparola. Il centauro spezzino di 16 anni è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Sant'Andrea e a causa dell’impatto ha subito un trauma cranico. Per cause ancora in corso di accertamento il ragazzo si sarebbe scontrato con una vettura attorno alle 16 di oggi in via Borghetto a Caniparola (Fosdinovo). Sul posto sono intervenute subito un’auto medica di Spezia e Delta 2 da Sarzana insiem e a un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fosdinovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

