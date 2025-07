Scontro con un bus in via per San Fermo | alla guida del Suv c' era Caqueret centrocampista del Como

C'era Maxence Caqueret, centrocampista francese del Como, alla guida del suv coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina, 30 luglio 2025, lungo via per San Fermo della Battaglia. Il veicolo, una Bentley Bentayga Speed, si è scontrato con un autobus di linea dell’Asf, generando forti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

