Le aste delle bandiere usate come spranghe, poi i bastoni, le bottiglie e persino il seggiolino del pullman volato per colpire gli avversari incontrati per puro caso sulla rampa di accesso del casello autostradale di Mosciano, in provincia di Teramo. Così 16 tifosi biancorossi, il 4 maggio scorso, erano finiti denunciati, a piede libero, per rissa e lancio e utilizzo di oggetti atti ad offendere e potenzialmente pericolosi. La Procura abruzzese, con la pm Monia Di Marco, ha chiuso le indagini notificando il relativo 415 bis a tutte le parti coinvolte. Sono tutti supporters anconetani che hanno un’età compresa tra i 54 e i 20 anni, raggiunti poi anche dal Daspo per il divieto di entrare negli stadi e nei luoghi attigui alle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri ultrà in Abruzzo. Sedici tifosi dell’Ancona rischiano un processo