Scomparsa una ragazzina di soli 16 anni | da cinque giorni nessuna notizia di Eva

Eva Martinez Mattei ha sedici anni ed è sparita nel nulla venerdì 25 luglio 2025. L'adolescente vive in Canton Ticino. Le autorità hanno esteso le ricerche anche al territorio italiano e in particolare alle zone che confinano con Varese e Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - scomparsa - ragazzina - soli

Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante. Aveva 68 anni - di Redazione JuventusNews24 Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante di Atalanta, Inter e Lazio.

Ezio Bosso, musica per la pace: il concerto con Emergency a cinque anni dalla scomparsa del Maestro - Un concerto per ricordare Ezio Bosso e per parlare di pace. Domenica 18 maggio alle 18.30, nella Basilica di San Petronio a Bologna, si rinnova l’omaggio al Maestro a cinque anni dalla sua scomparsa.

"Non andrà più via", il singolo di Agnese Ginocchio in onore del finanziere Sottile a 25 anni dalla sua scomparsa - "Non andrà più via", è il  brano di Agnese Ginocchio dedicato al Finanziere Antonio Sottile, Medaglia d'Oro al Valor Civile, per il 25° anniversario.

ATTENZIONE RAGAZZA SCOMPARSA, MASSIMA CONDIVISIONE Reggio Calabria – Giorgia De Nuccio, 14 anni, studentessa, è scomparsa nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2025. La famiglia, non vedendola rientrare, ha subito lanciato l’allarme. L Vai su Facebook

Scomparsa una ragazzina di soli 16 anni: da cinque giorni nessuna notizia di Eva; Scomparsa nel nulla a soli 15 anni, ore d'ansia per una giovane: poi il lieto fine; Maddie McCann, riprendono le ricerche della bimba scomparsa 18anni fa. Si cerca nei pozzi in Algarve.

TRAGEDIA Lutto nel mondo del calcio: muore Enzo, figlio di Julio Sergio, a soli 15 anni - Il ragazzo combatteva dal 2020 contro un tumore cerebrale e negli ultimi giorni era stato ricoverato in coma farmacologico ... Segnala statoquotidiano.it

Giacomo De Gaetano, Ercolano piange la scomparsa a soli 30 anni - Ercolano in lutto per la scomparsa di Giacomo De Gaetano, morto a soli 30 anni. Riporta 41esimoparallelo.it