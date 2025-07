Scimmia napoletana | giornalista insultato a Dimaro per un caffè

“Scimmia napoletana”: insulti al giornalista che dimentica di pagare il caffè - “Scimmia napoletana” ed altri insulti razzisti per aver dimenticato di pagare un caffè. Questo è ciò che è successo a Marcello Framondi, giornalista di Napoli Zon, in un bar di Dimaro al termine di una diretta social sulle attività della squadra del Napoli in Trentino.

Venezia, proprietaria caccia di casa anzitempo una ragazza: “Terrona di me***” - A Venezia una ragazza è stata cacciata di cacciata di casa dalla proprietaria che l'ha anche insultata: "Terrona di me***". Da vesuviolive.it