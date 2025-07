Schlein non vuole il confronto | la direzione del Pd si fa in smartworking

Domani si terrà da remoto la direzionale nazionale del Partito Democratico convocata in tutta e fretta e furia dalla segretaria Elly Schlein. Il fatto di averla organizzata in modalità "smartworking" potrebbe essere stata dettata una scelta logistica, considerato anche che ci troviamo nel pieno della stagione estiva. Tuttavia ci sono alcuni indizi che farebbero sospettare che, più che il solleone, abbia influito maggiormente il clima infuocato da scandali, bracci di ferro e litigi interni con gli alleati di centrosinistre che ha spinto il Nazareno di evitare il faccia a faccia coi propri dirigenti nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Schlein non vuole il confronto: la direzione del Pd si fa in "smartworking"

In questa notizia si parla di: schlein - smartworking - vuole - confronto

Elly Schlein Vai su Facebook

Schlein non vuole il confronto: la direzione del Pd si fa in smartworking; Schlein: «Settimana lavorativa di quattro giorni. Porta benefici e aumenta la produttività »; Elly Schlein, la farsa: Pd, le nomine in smart-working | .it.

Schlein non vuole il confronto: la direzione del Pd si fa in "smartworking" - Serpeggiano sempre di più i malumori del Partito Democratico dopo la scelta di evitare il faccia a faccia dentro il Nazareno: tutta colpa dello stallo sulle candidature alle elezioni regionali ... Segnala ilgiornale.it

Separazione carriere, Schlein: governo vuole tutto il potere - 'Ciò che la destra ha imposto a colpi di maggioranza, negando ogni possibilità di confronto con le opposizioni, non è ... Secondo msn.com