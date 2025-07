Schlein | 60.000 morti e per Meloni troppo presto per riconoscere Palestina? Dopo sarà troppo tardi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Serve riconoscere la Palestina perché, mentre Meloni dice che è troppo presto anche con Gaza rasa al suolo i 60.000 morti, la verità è che dopo sarà troppo tardi e rischia di non esserci più niente da riconoscere.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Mentre il ministro degli Esteri italiano Tajani si lancia in supercazzole per non riconoscere lo Stato di Palestina, il suo omologo olandese, Caspar Veldkamp - anche lui di destra, non certo un pericoloso bolscevico o sostenitore di Hamas - ha fatto qualcosa che

