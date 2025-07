Schianto mortale sull’A4 a Marcallo Silvia Moramarco esce dal coma Giovedì a Potenza il funerale del marito Amodio Giurni

Magenta (Milano), 30 luglio 2025 ‚Äď ¬†√ą¬†uscita dal coma e ha ricominciato a¬†parlare Silvia Moramarco, unica sopravvissuta del tragico¬†incidente di domenica scorsa sull'A4. La giovane donna di 37¬†anni √®¬†tuttora ricoverata in prognosi riservata nella terapia¬†intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano, ma le sue condizioni¬†sono in lieve miglioramento. Intanto sono stati fissati per¬†domani mattina alle 10,30 nel convento di Sant‚ÄôAntonio a Tito, in¬†provincia di Potenza, i funerali del marito di Silvia, ¬† Amodio¬†Giurni, ¬† 38 anni, una delle quattro vittime della tragedia. ¬† √ą di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte, 27 luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Schianto mortale sull‚ÄôA4 a Marcallo, Silvia Moramarco esce dal coma. Gioved√¨ a Potenza il funerale del marito Amodio Giurni

