Schianto mortale nel centro città l’incidente davanti a decine di persone

Ogni anno, migliaia di giovani perdono la vita sulle strade. Secondo i dati più recenti dell’Istituto superiore di sanità e dell’Organizzazione mondiale della sanità, gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 29 anni. Un dato allarmante che dovrebbe scuotere le coscienze, soprattutto considerando che nella maggior parte dei casi si tratta di tragedie evitabili, legate a distrazioni, eccessi di velocità o comportamenti imprudenti alla guida. >> “È incinta per la terza volta”. Belen Rodriguez, dalla Sardegna la notizia vola. E lei costretta a parlare Il tema della sicurezza stradale, specie per i più giovani, è da tempo al centro di campagne di sensibilizzazione e programmi di prevenzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: schianto - mortale - centro - città

Incidente mortale a Granozzo, schianto tra auto e moto: morto un uomo - Gravissimo incidente sulla strada provinciale 9, all'ingresso di Granozzo. Per cause ancora da chiarire un'auto e una moto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio.

Schianto mortale giovedì 15 maggio in viale Ortles a Milano - Lo scontro tra un furgone e una moto all'incrocio semaforico con via Cassano d'Adda è stato fatale per una donna di 38 anni che si trovava in sella allo scooter.

Schianto mortale a Ghisalba, l’ultimo saluto: «Alberto, punto di riferimento per tutti noi» - IL FUNERALE. L’incidente in scooter: l’ultimo saluto per il 66enne Gian Alberto Russi a Martinengo. Il ricordo di colleghi e amici.

INCIDENTE A POZZUOLI, SCHIANTO MORTALE IN SCOOTER, 18ENNE SBALZA PER CINQUANTA METRI Vai su Facebook

Tragedia sul lavoro, operatore ecologico muore schiacciato dal mezzo; Infortunio mortale in un cantiere del Comune di Arezzo in centro storico; Catania | Incidente mortale nel centro storico della città: muoiono un 25enne e un 24enne.