Schianto micidiale 15enne muore davanti alla mamma e alla sorella | Hanno visto tutto il papà invece…

In un momento qualsiasi di una giornata estiva può accadere qualcosa che spezza improvvisamente il ritmo della quotidianità. I centri cittadini, spesso considerati luoghi sicuri e protetti, possono trasformarsi in scenari tragici quando si verificano incidenti gravi. È quanto successo in un tranquillo mercoledì mattina, quando un violento impatto ha interrotto per sempre la vita di un giovanissimo. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’impatto, la madre e la sorella del giovane – che viaggiavano su un’altra vettura a breve distanza – avrebbero assistito in diretta alla tragica scena. Il padre, autotrasportatore di professione, ha ricevuto la drammatica notizia mentre si trovava per lavoro a Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

