Schianto col quad muore a 19 anni

NEMBRO (Bergamo) La vacanza al mare che si trasforma in un dramma. In un incidente ha perso la vita Pietro Adobati, 19 anni, di Nembro. La disgrazia nella notte tra lunedì e ieri nell’isola di Pag (Croazia), nella localitĂ di Jakisnica, una delle destinazioni turistiche piĂą amate dai giovani e non solo italiani, per trascorrere un periodo al mare. Secondo quanto riferito dalla Questura della Regione della Lika e di Segna, il diciannovenne era in sella a un quad quando ha perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato, avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi contro una vettura guidata da una turista tedesca di 44 anni che non è riuscita ad evitare l’impatto con il quad. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto col quad, muore a 19 anni

In questa notizia si parla di: quad - anni - schianto - muore

Si ribalta col quad insieme al figlio di 10 anni. Il bimbo chiama i soccorsi, lui muore in ospedale - Sestino (Arezzo), 27 maggio 2025 – Non ce l’ha purtroppo fatta il conducente del quad che sabato pomeriggio si è ribaltato a Sestino lungo la strada che conduce al passo della Spugna e che collega l’ultimo Comune a est della Toscana con quello marchigiano di Borgo Pace.

Sestino in lutto per la scomparsa di Alessandro Andreini: salvo il figlio di 10 anni dopo l’incidente in quad - Una giornata che doveva essere di spensieratezza si è trasformata in tragedia per Alessandro Andreini, 41 anni, di Sestino.

Si ribalta col quad insieme al figlio di 10 anni: il bimbo chiama i soccorsi, ma il papà muore in ospedale - Un uomo di 41 anni è morto dopo essersi ribaltato col quad a Sestino (Arezzo) mentre era col figlio di 10 anni.

Un ragazzo di 19 anni è morto dopo un un violento schianto contro un'automobile mentre si trovava alla guida di un quad. Il giovane è morto sul colpo prima dell'arrivo dei soccorsi. Vai su Facebook

Aveva 19 anni e aveva appena finito il liceo: Pietro Adobati è morto in vacanza sull’isola di Pag, in Croazia, dopo uno schianto in quad. Sconvolta Nembro, dove era molto conosciuto. #isola #Pag #croazia #incidente #quad #Nembro Vai su X

Incidente con il quad in Croazia, Pietro Adobati muore a 19 anni; Schianto col quad, muore a 19 anni; Incidente col il quad in Croazia, muore 19enne italiano: era il viaggio post maturitĂ .

Incidente col il quad in Croazia, muore 19enne italiano: era il viaggio post maturità - Pietro Adobati era alla guida del mezzo quando, per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta: lutto per la comunità di Nembro ... Secondo msn.com

Incidente con il quad durante la vacanza in Croazia, Pietro Adobati muore a 19 anni: “Sapevi esserci, sempre” - Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta e scontrandosi con un’automobile. Segnala msn.com