Scherma gli ultimi ori dei Mondiali vanno a Giappone e Francia Italia senza medaglie

Cala il sipario sui Mondiali di scherma a Tbilisi con l’assegnazione delle ultime medaglie. Nella spada maschile il Giappone ha confermato il pronostico della vigilia, con il campione individuale Koki Kano che ha trascinato la sua squadra alla vittoria. I nipponici si sono presi la medaglia d’oro, battendo l’Ungheria con il punteggio di 45-35. La medaglia di bronzo è andata al Kazakistan, che ha sconfitto la Francia nella finalina per 45-31, con i kazaki che avevano sfiorato il colpo in semifinale, perdendo solamente all’ultima stoccata per 42-41 contro il Giappone. Nella sciabola femminile, invece, è arrivato l’oro che ha permesso alla Francia di vincere il medagliere di questa rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, gli ultimi ori dei Mondiali vanno a Giappone e Francia. Italia senza medaglie

