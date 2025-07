Intervista a Adelia Lucattini sui benefici della scherma per bambini e adolescenti: disciplina, resilienza e sviluppo psico-fisico tra sport e psicoanalisi. La scherma, spesso vista come un elegante duello con fioretti, sciabole e spade, in realtà è più di un semplice sport, è infatti, una disciplina che richiede un alto livello di concentrazione, controllo emotivo e consapevolezza corporea. Sport affascinante e ricco di storia, offre dunque, una miriade di benefici per lo sviluppo fisico e mentale di bambini e adolescenti. Si tratta di una disciplina sportiva, che mette alla prova non solo le abilità fisiche, ma anche quelle mentali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Scherma e mente: duello educativo per i più giovani