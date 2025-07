Scatolette di tonno cadono da camion e bloccano il traffico sulla A7

Rallentamenti e circolazione bloccata ieri 29 luglio sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto, alle porte di Genova. A causare i disagi decine di scatolette di tonno cadute dal camion che le trasportava e finite sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che giunta nel luogo della caduta ha messo in sicurezza la strada e gestito il traffico, indirizzando le auto sulla corsia di sorpasso. Poco per volta il carico è stato rimosso e la circolazione è ripresa in modo regolare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scatolette di tonno cadono da camion e bloccano il traffico sulla A7

In questa notizia si parla di: scatolette - tonno - camion - traffico

Undici furti con spaccata in 4 mesi per rubare scatolette di tonno e formaggio: condannati 2 ladri seriali - Undici furti con la tecnica della spaccata messi a segno in appena quattro mesi, in alcuni casi colpendo addirittura tre volte nello stesso giorno, facendo danni per migliaia di euro per portare via bottini a volte veramente risbili, come scatolette di tonno, formaggio e bottiglie di alcolici.

A2, camion pieno di scatolette di tonno si ribalta e invade la carreggiata - Tempo di lettura: < 1 minuto Un grosso tir, per cause ancora non note, e che potrebbero essere anche collegate alle pessime condizioni de tempo, si è ribaltato su un lato invadendo la carreggiata dell’ autostrada A2 all’altezza dello svincolo di Campagna, direzione sud.

Tir carico di scatolette di tonno si schianta e si ribalta, incidente sulla A2 Salerno-Reggio: caos traffico - Incidente all'altezza dello svincolo di Campagna sull'autostrada A2 Salerno-Reggio. Ferito l'autista del tir.

Camion perde scatolette di tonno: traffico rallentato sulla A7 https://ift.tt/yI5Qu9A https://ift.tt/vD1t2qb Vai su X

Camion perde scatolette di tonno: traffico rallentato sulla A7; Tir si ribalta e perde il carico: centinaia di scatolette di tonno invadono l'autostrada; Incidente sull'A2, camion si ribalta e blocca il traffico: soccorso l'autista.

Tir si ribalta e perde il carico: centinaia di scatolette di tonno invadono l'autostrada - Un camion ha perso il proprio carico dopo essersi ribaltato, scaricando sulla carreggiata centinaia di scatolette di tonno. Si legge su today.it

Camion perde un carico di tonno in autostrada: una marea di scatolette di tonno sommerge la carreggiata - Una marea di tonno ha isommerso la corsia dell’autostrada A7 in direzione sud, nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto, in provincia di Genova. Come scrive msn.com