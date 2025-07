Scappa dopo la condanna a otto anni e quattro mesi di carcere | 46enne arrestato a Carignano

Era scappato a Carignano, in provincia di Torino. Si rifugiava qui dopo una condanna definitiva a otto anni e quattro mesi di carcere, con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nelle scorse ore, la squadra mobile di Torino ha raggiunto e arrestato un uomo di 46 anni, su ordine. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

