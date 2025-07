Scandalo in Israele il ministro Eliyahu svela gli obiettivi della guerra nella Striscia di Gaza affermando che gli ostaggi non sono la priorità e scatena una pioggia di critiche

Le parole del ministro del Patrimonio israeliano Amichai Eliyahu, esponente del partito di estrema destra Otzma Yehudit, hanno scatenato un’ondata di critiche politiche e indignazione pubblica in Israele e non solo. In un’intervista rilasciata alla radio Kol Chai, Eliyahu ha dichiarato che il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 e tuttora trattenuti nella Striscia di Gaza non dovrebbe rappresentare l’obiettivo principale della guerra in corso. Scandalo in Israele, il ministro Eliyahu dichiara: “Non sono ostaggi, sono prigionieri di guerra”. “Dovrebbero essere chiamati prigionieri di guerra, e dei prigionieri di guerra ci si occupa alla fine della guerra”, ha affermato il ministro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

