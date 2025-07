Scalfarotto Italia viva in Aula con la kippah | l’antisemitismo è una piaga

''La comunità ebraica è parte integrante della storia, della cultura e della società italiana.'', ha detto Ivan Scalfarotto.

“Perché Italia viva si asterrà sulla riforma Nordio”. Parla Ivan Scalfarotto - “Noi di Italia viva siamo favorevoli alla separazione delle carriere, ma siamo contrari a come questo principio è stato declinato dal governo.

Ivan Scalfarotto indossa la kippah in senato per dire no all’antisemitismo dopo aggressione a lainate - Ivan Scalfarotto di Italia Viva indossa la kippah in Senato per condannare l’antisemitismo dopo un’aggressione a Lainate, rilanciando il dibattito su libertà religiosa e sicurezza delle minoranze. Come scrive gaeta.it

