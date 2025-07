Sara Napolitani sarà seppellita ad Acquaviva

Sara Lea Napoletani, la sedicenne morta nell’incidente stradale accaduto lunedì lungo la strada provinciale ‘panoramica’ non sarà riportata nella sua città natale, Francoforte. Era troppo innamorata del Piceno, della Riviera delle palme e in particolare di Acquaviva, così i genitori hanno deciso di lasciarla nel cimitero locale dove si trovano i suoi antenati. Intanto ieri il medico Francesco Brandimarti, su incarico della procura ha eseguito la ricognizione cadaverica sulla salma della sedicenne per stabilire se il decesso è avvenuto a seguito dello schiacciamento sotto le ruote dell’auto che l’ha travolta o se a seguito delle fratture riportate nella caduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

