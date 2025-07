Sara Errani e Jasmine Paolini debutto vincente a Montreal | battute le sorelle Fernandez

Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 1000 di Montreal. Le azzurre, che in questo torneo giocano da teste di serie numero 1, battono l’inedito duo canadese composto dalle sorelle Leylah e Bianca Fernandez con il punteggio di 6-4 6-2. Molto probabile a questo punto l’incrocio con il duo ceco-lettone Barbora KrejcikovaJelena Ostapenko, qualora battano la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls. Prime fasi del match senza reali patemi dall’una o dall’altra parte, poi qualche difficoltĂ Errani ce l’ha al servizio, ma riesce a tenere in piedi la situazione per il 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini, debutto vincente a Montreal: battute le sorelle Fernandez

