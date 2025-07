Sanzioni per mancato rispetto ordine del giudice | Tribunale interpella Corte costituzionale

BRINDISI - Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 28 luglio 2025, ha sollevato alla Corte costituzionale la questione di legittimitĂ costituzionale dell’art. 614 bis C.p.c., che regola le cosiddette astreintes – cioè le sanzioni economiche applicate in caso di mancato rispetto di un ordine. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

