Sant’Emidio pronti per la festa Il vescovo | Voce a chi non ce l’ha

Si avvicina Sant'Emidio e la città è pronta a festeggiarlo. "La presenza di Sant'Emidio è sempre viva nella nostra città – ha dichiarato il vescovo Gianpiero Palmieri –. Ogni anno ci porta un messaggio di vita e di speranza, capace di orientare le nostre esistenze personali e il nostro vivere insieme nella pace. È il messaggio del Vangelo. La festa è l'occasione sempre nuova per accoglierlo di nuovo e viverlo con più intensità . Quest'anno ci saranno due novità . La prima riguarda i ceri che verranno consegnati durante la tradizionale Cerimonia dell'Offerta dei Ceri sabato 2 agosto sul Sagrato della Cattedrale e che per la prima volta saranno consegnati dai capisestiere della Quintana accesi come messaggio di speranza e di pace.

Comitato Sant’Emidio. Il direttivo: "Ora lasciamo" - Si è dimesso il direttivo del Comitato organizzatore della Festa di Sant’Emidio. Una decisione presa dopo che lo scorso anno era stato confermato in concomitanza con le elezioni del nuovo sindaco di Ascoli.

Giulia Boretti per Sant’Emidio - La sorridente Giulia Boretti sarà la dama di luglio per il sestiere di Sant’Emidio. La 34enne, educatrice di asilo nido, è stata presentata ieri pomeriggio nella sede di rua degli Sgariglia, insieme alle altre figure che arricchiranno il corteo della Quintana in notturna.

Sant’Emidio, quanti eventi. Anche lo show a sorpresa - Svelato il calendario delle iniziative organizzate per la festa di Sant’Emidio. Da domani, giorno di Sant’Anna, saranno tanti gli appuntamenti in programma in città nel corso dei prossimi dieci giorni.

La riapertura del duomo. Il vescovo Palmieri:: "Un regalo agli ascolani per la festa del Patrono" - Domani porte aperte in occasione della ricorrenza di Sant’Anna: "Alcuni cantieri permangono perché la fine avverrà entro l’anno . Segnala msn.com

Reggio Calabria, a Santa Domenica di Placanica ritorna la tradizionale festa in onore di Sant’Emidio: storia e programma - Santa Domenica di Placanica, il 5 agosto la festa in onore di Sant’Emidio al Santuario dello Scoglio: tutte le info ... Secondo strettoweb.com