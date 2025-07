Sanremo 2026 rischia di saltare Alta tensione tra la Rai e il Comune

La strada verso Sanremo 2026 è in salita. Negli scorsi giorni c'è stato un incontro tra la Rai e il Comune ligure, il clima resta piuttosto teso nonostante i messaggi rassicuranti sul rasserenamento dei rapporti. L'ipotesi è concreto: il Festival di Sanremo rischia di saltare, ci sarebbe anche una deadline. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la Rai avrebbe lanciato un alert al Comune: i tempi tecnici per la realizzazione del Festival si restringono e se entro agosto la fase negoziale del bando non dovesse chiudersi, Sanremo 2026 potrebbe saltare. Il ragionamento è chiaro: la macchina della kermesse musicale inizia a lavorare già a settembre, quindi non ci sono più margini per traccheggiare.

Rai avverte il Comune di Sanremo: “Abbiamo gli strumenti per fare il Festival da qualsiasi altra parte” - La Rai manda un messaggio chiaro e tondo al Comune di Sanremo: per la serie, occhio a non tirare troppo la corda.

Sanremo: la Rai parteciperà al bando del comune - Sembra che Sanremo cambierà location o emittente televisiva: il comune, a sorpresa, ha dato il via ad una delibera che potrebbe danneggiare la Rai.

Perché il Festival di Sanremo ha rischiato (forse) di cambiare casa: ecco quanto il Comune guadagnerà grazie alla Rai - Con ogni probabilità il Festival di Sanremo resterà nelle mani di “mamma Rai”. Scadevano oggi, infatti, i termini per la manifestazione d’interesse per i partner della trasmissione.

