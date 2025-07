SANREMO 2026 | LA TV PUBBLICA LANCIA UN ALERT AL COMUNE

Nei giorni scorsi c'è stato un incontro formale tra la Rai e il Comune di Sanremo per risolvere una volta per tutte la questione sul Festival della Canzone Italia. Affari Italiani ci fa sapere che al termine dell'incontro tra le due parti (e i rapporti tra i due restano molto tesi), la tv pubblica ha lanciato un alert: se entro agosto la fase negoziale de bando non dovesse chiudersi c'è il serio rischio che il Festival della Canzone Italiana non si realizzi. La Rai, è emerso, chiede al Comune di Sanremo che si occupi delle convenzioni con le strutture alberghiere e di ricezione. La Rai ha dovuto pagare anche hotel in territorio francese a causa della pessima logistica sanremese.

