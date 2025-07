Sanità privata FI media Avs contro Ugolini

Lo scontro tra Regione e sanità privata continua a tenere banco in Viale Aldo Moro. Se FdI chiede a Michele de Pascale di chiarire "le motivazioni della richiesta di restituzione dei ristori erogati (pari a circa 80 milioni di euro) alle strutture sanitarie private convenzionate nel 2020, durante il periodo Covid", e presenta una interrogazione a firma di Giancarlo Tagliaferri (primo firmatario) e Marta Evangelisti, Forza Italia cerca di mediare per evitare "lo scontro ideologico". "Conosciamo le difficoltà legate al bilancio – dice la consigliera azzurra Valentina Castaldini – ma non è con atti unilaterali che un’amministrazione seria costruisce il futuro della sanità regionale, soprattutto nei confronti di realtà che da oltre 25 anni collaborano con il sistema pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it