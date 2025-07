Sanità incontro in Prefettura Cgil | Un malato grave

La Spezia, 30 luglio 2025 – Un incontro interlocutorio “ma importante” per portare all’attenzione i principali nodi che affliggono la sanità spezzina e per inaugurare una stagione di dialogo proficuo e costante che coinvolga anche la Regione Liguria “e tutti i soggetti istituzionali, sindacali e sociali impegnati nella difesa e nel rilancio del servizio sanitario pubblico”. È quello che, espressamente richiesto dalla Cgil della Spezia, si è tenuto questa mattina nel palazzo della prefettura e che ha visto riuniti il prefetto Andrea Cantadori, il direttore generale della Asl5 Paolo Cavagnaro, l’assessore Giulio Guerri in rappresentanza del Comune della Spezia, e per la Cgil Luca Comiti, segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, e Marzia Ilari, segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil spezzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, incontro in Prefettura. Cgil: “Un malato grave”

In questa notizia si parla di: sanità - incontro - prefettura - cgil

Sanità, Tripodi denuncia "incontro a porte chiuse sulla Piana con Occhiuto, Asp e pochi sindaci di FI" - "I temi della sanità pubblica riguardano tutti, nessuno escluso". A ribadirlo è Michele Tripodi, sindaco di Polistena denunciando la riunione sulla sanità della Piana svolta senza darne comunicazione a tutti gli amministratori del territorio.

Il futuro della sanità: incontro a Villa Mella - Sanità in Lombardia tra promesse e disagi. Appuntamento in Villa Mella a Limbiate lunedì dalle 19 alle 21 per un confronto aperto su problemi e prospettive della sanità lombarda, con un focus su Limbiate.

Sanità calabrese al collasso: Usb promuove incontro pubblico con medici e cittadini - La Calabria continua a essere fanalino di coda nella sanità pubblica italiana. È la regione con la spesa sanitaria pro capite più bassa: appena 1.

VENERDì 11 LUGLIO PRESIDIO DAVANTI ALLA PREFETTURA. L’APPELLO DELLA CGIL. La CGIL Reggio Emilia promuove un presidio davanti alla Prefettura di Reggio Emilia Venerdì 11 luglio alle ore 18.30 per chiedere il cessate il fuoco in Palestina in un Vai su Facebook

incontro in Prefettura sul tema della sanità spezzina; Sanità, incontro in Prefettura. Cgil: “Un malato grave”; Sanità spezzina, aperto il confronto in Prefettura.