Sanità in Veneto accordo sul riparto delle risorse e welfare integrativo | per ogni dipendente 350 euro

È stato sottoscritto lunedì 28 luglio il verbale di confronto tra la Regione del Veneto e le organizzazioni sindacali del comparto sanità e della dirigenza dell'area sanità, per la definizione del riparto delle risorse previste dalla Legge regionale n. 26 del 29 ottobre 2024. La norma, come.

