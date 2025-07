Sanità ecco il piano della Liguria | visite serali per abbattere le liste d’attesa

La Liguria presenta il suo piano sanitario: visite mediche ed esami diagnostici anche dopo le otto di sera e durante il weekend. Confermati gli ospedali Villa Scassi e quello, da costruire, degli Erzelli con 400 posti letto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sanità, ecco il piano della Liguria: visite serali per abbattere le liste d’attesa

In questa notizia si parla di: piano - liguria - visite - sanità

Celiachia, in Liguria 8.500 casi non diagnosticati: il piano della Regione per intercettarli - In occasione della settimana nazionale della Celiachia, Regione Liguria annuncia una serie di iniziative per rafforzare diagnosi, cura e informazione su questa malattia cronica.

Liguria, Wwf e associazioni chiedono più treni: "Serve un piano per orari regolari e linee connesse" - A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’orario estivo 2025, Wwf, Legambiente, Fiab, Fridays for future e numerosi comitati pendolari liguri, hanno pubblicato un documento in cui denunciano le gravi carenze del trasporto ferroviario regionale e chiedono un intervento immediato da parte della.

#Sociale: questa mattina l'incontro di Anci e Distretto sociosanitario n. 7 Savonese con l'Assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò su case di comunità e Piano sociale integrato regionale #Psir https://anciliguria.it/newsbox/psir-incontro-c Vai su X

Attività della settimana 7-13 luglio 7 luglio ?Alla nona edizione Think Tank Liguria 2030 - The European House - Ambrosetti per parlare delle nuove sfide per longevità, salute e servizi ai cittadini della Liguria. Regione Liguria dà il via a una strategia concret Vai su Facebook

Sanità, ecco il piano della Liguria: visite serali per abbattere le liste d’attesa; Sanità ligure, oltre 33mila visite ed esami in orario serale e nei weekend nel primo semestre 2025: continua il piano anti-liste d'attesa; Sanità, visite serali e nel weekend: 30mila prestazioni recuperate in Liguria.