Sangue in stazione in fuga dopo aver accoltellato un giovane | i carabinieri arrestano un 26enne

C’è una svolta dopo l’accoltellamento avvenuto lo scorso 16 luglio davanti alla stazione di Rimini. In quell’occasione, nel primo pomeriggio, un giovane era stato accoltellato alla coscia, una disputa iniziata pare per una questione di soldi e poi finita nel sangue. L’aggressore era riuscito a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nordafricano sgozza un 47enne davanti alla stazione, l'uomo stramazza a terra in un mare di sangue davanti ai passanti - MOGLIANO - Aggressione, a colpi di bottiglia, ieri pomeriggio, vicino alla stazione di Mogliano. È andato in scena, verso le 17.

Sangue in piazza della Stazione, colpito con un coccio di bottiglia. Operato nella notte - Prato, 2 giugno 2025 – Violenza nella notte in piazza della Stazione a Prato. Un senegalese di 42 anni ha ferito con una bottiglia, dopo averla rotta, un connazionale di 32 anni, colpendolo all’altezza dell’orecchio.

Lunedì in Stazione Centrale dopo aver donato il sangue cappuccio e brioche sono gratis - Milano, 7 giugno 2025 – Si dona il sangue e si fa colazione gratis. L’abbinata sarà possibile a Milano, in Stazione Centrale, lunedì dalle 8 alle 12 in occasione della settimana della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra il 14 giugno.

Il 18enne, che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto, ha colpito con un fendente all’addome il 15enne, il quale, dopo avere pronunciato le parole “Frà che hai fatto, mi hai accoltellato?”, si è accasciato a terra con il sangue che fuoriusciva copioso dalla ferit Vai su Facebook

