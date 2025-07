Sangiuliano niet del Senato al processo per il caso della chiave d’oro di Pompei

Con 112 voti favorevoli e 57 contrari mercoledì 3o luglio l'aula del Senato ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni e le Immunità di Palazzo Madama che chiedeva di dire no alle richieste degli inquirenti di procedere nei confronti dell'ex ministro del governo Meloni.

Caso Boccia, l’aula del Senato nega il sequestro delle chat di Sangiuliano. E l’imprenditrice sparisce da Instagram - L’aula del Senato ha confermato, approvandolo con 83 voti favorevoli e 52 contrari, il parere dato dalla Giunta per le immunità parlamentari sul caso dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: non sarà quindi acquisita la corrispondenza dell’ex ministro (per lo più chat telefoniche), richiesta dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma.

Maria Rosaria Boccia sparisce dai social. La curiosa coincidenza dopo il voto in Senato sull’ex ministro Sangiuliano - Maria Rosaria Boccia è scomparsa improvvisamente dai social. Il profilo Instagram dell’ imprenditrice di Pompei, finita al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, non è più disponibile.

Il tribunale dei ministri insiste ancora su Sangiuliano e Boccia. E chiede al Senato l’autorizzazione a procedere per peculato dell’ex ministro - Il tribunale dei ministri di Roma non si arrende e riprova a dare la caccia ufficiale alle chat whatsapp fra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la sua mancata consulente Maria Rosaria Boccia.

